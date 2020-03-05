وصول أولى رحلات شركة «Saudi Gulf» إلى مطار القاهرة (صور)

استقبل مطار القاهرة الدولي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أولى رحلات شركة "Saudi Gulf" السعودية، قادمة من مطار الرياض الدولى بالمملكة العربية السعودية لأول مرة، حيث تم استقبالها برش المياه وتوزيع الورود على الركاب وطاقم الطائرة، كما تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لركاب وطاقم الطائرة والذين أبدوا سعادة بالغة لحسن الاستقبال والحفاوة من جانب جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة الدولى.من جانبه، حرص المهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والمحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، ومسئولى سلطة الطيران المدنى ومسئولى مطار القاهرة على استقبال ركاب الطائرة وركابها.كانت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، قد تعاقدت مع شركة "Saudi Gulf" ووكيلها بمصر شركة نيوستار على تقديم خدمة مهبط، بمعدل تشغيل يصل إلى عدد 6 رحلات أسبوعيًا قابلة للزيادة فى الفترة القادمة بطرازى A320،A321، وقدم طاقم الطائرة الشكر للقيادات على حسن الاستقبال.