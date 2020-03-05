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الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«أبو العطا»: علاقات مصر و جنوب السودان شهدت قفزة فى عهد السيسى

الخميس 05/مارس/2020 - 01:31 ص
جريدة الدستور
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أكد الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن العلاقات المصرية الجنوب سودانية في أفضل حالاتها وخاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أحدث نقلة نوعية في العلاقات مع كافة الدول الإفريقية بفضل سياساته الحكيمة وإدارته الرشيدة للبلاد، مشيرًا إلى أن زيارة جيمس وانى إيجا، نائب رئيس جنوب السودان الأخيرة لمصر تأتي لتؤكد أن العلاقات بين البلدين مميزة ومتينة ويغلب عليها طابع المحبة والتعاون في شتى المجالات.

وأضاف في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن مصر والسودان طيلة التاريخ وهما قلب واحد وأشقاء حقيقيين، لافتًا إلى أن مصر لها دور كبير وفعال في استقرار السودان وخدمة أمنها القومي؛ فضلًا عن التعاون مع دولة جنوب السودان على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن مصر تُدرك جيدًا أهمية موقع السودان بالنسبة لأمن مصر القومي، لذلك تعمل جاهدة على التواصل الدائم مع أشقائها وعلى مستوى عالي، مؤكدًا أن أمن السودان الداخلي وتحقيق الاستقرار فيها أولوية تسعى مصر لتقديم الدعم والمساعدة لحكومة رئيس جنوب السودان سلفا كير للوصول للاستقرار الحقيقي.

وأكد أن جنوب السودان يشهد حالة سياسية غير مسبوقة ومرحلة تاريخية شديدة الأهمية؛ الأمر الذي يتطلب التواصل الدائم مع هذه الدولة الشقيقة لكي تعبر تلك المرحلة بأمن وسلام، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية لديها ثقة كبيرة في عبور الشعب السوداني لتلك المرحلة التي شهدت عددا من الاضطرابات خلال الفترة الأخيرة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جيمس وانى إيجا، نائب رئيس جنوب السودان، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، ومؤكدًا الحرص على تطويرها، وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان.

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