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الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 نصائح للتغلب على مرض السمنة

الخميس 05/مارس/2020 - 01:42 ص
جريدة الدستور
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قام الاتحاد العالمي للسمنة، بتغيير تاريخ اليوم العالمي لمكافحة السمنة من الحادي عشر من شهر أكتوبر، إلى اليوم الرابع من مارس في عام 2020م، حيث تعتبر السمنة سبب رئيسي لكثير من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب وتصلب الشرايين ومتلازمة توقف التنفس أثناء النوم وأيضًا مشاكل العظام والفقرات وخشونة المفاصل ومشاكل الجهاز الهضمي.

وتزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة السمنة يتحدث معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية عن بعض النصائح للتغلب على مرض السمنة.

1- الامتناع أو التقليل لأقصى درجة من تناول الوجبات السريعة.

2- الامتناع عن المشروبات الغازية المضاف لها سكر ويمكن استبدالها بالماء الطبيعي أو الماء الفوار.

3- استبدال الوجبات الخفيفة المعلبة غير الصحية مثل رقائق البطاطس المحمرة والشوكولاتة بالوجبات الخفيفة الصحية مثل الفيشار والذرة المسلوقة أو المشوية ورقائق الشوفان المحمص والمكسرات والفواكه والخضروات.

4- تناول كمية مناسبة من الطعام في حدود السعرات اليومية المسموح بها في حالة الرغبة في عدم زيادة الوزن وتقليل السعرات عن الاحتياج اليومي في حالة الرغبة في إنقاص الوزن.

5- الانتباه لسعرات المأكولات والمشروبات الصحية وحسابها مثل سعرات الشوفان والمكسرات والأفوكادو والفواكه.

6- تقليل استخدام الدهون واستبدال الدهون المهدرجة بالصحية مثل استخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند في الطبخ بكميات صغيرة.

7- التقليل من استهلاك السكريات، خاصة السكر الأبيض والذي لا يوجد فقط في المشروبات؛ بل وأيضا في أنواع كثيرة من الخبز والعجائن والصوصات مثل صوص الكاتشاب والباربيكيو ومعظم الأكل الصيني والبرجر والحلويات المصنعة.

8- التقليل من القلي العميق باستخدام الكثير من الزيت واستبداله بالقلي في المقلاة الهوائية باستخدام ملعقة من الزيت أو الشوي في الفرن أو على الجريل أو الفحم.

9- لابد من شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا والنوم 6 ساعات ليلاً.

10- لابد من ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ولابد من ممارسة مجموعة متكاملة من تمارين الكارديو والمقاومة معًا في حالة الذهاب للصلات الرياضية، وذلك للاستفادة من فوائد النوعين من التمارين، حيث إن تمارين الكارديو تساهم في إنقاص الوزن وتنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب وتجنب الإصابة بأمراض ارتفاع الضغط وأمراض القلب، كما أن تمارين المقاومة تزيد من الكتلة العضلية وهو ما يقلل التحميل على العظام والمفاصل ويعمل على زيادة معدل حرق الدهون، بالإضافة ؟إلى أن الكتلة العضلية تعمل على منع ترهل الجلد وشد الجسم ونحته وإعطاؤه مظهرًا جذابًا.

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