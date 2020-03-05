رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى ينتقد شروط اختيار قيادات الأوقاف فى البحيرة

الخميس 05/مارس/2020 - 01:16 ص
جريدة الدستور
طباعة
تقدم النائب عصام الصافي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، بشأن معايير اختيار القيادات بمحافظة البحيرة على وجه التحديد، لافتًا إلى خلو منصب إدارة حوش عيسى أول، ولم يتم الإعلان عن خلو المكان، وتم تكليف بعض الأشخاص دون مراعاة الكفاءات، وذلك على حد قوله.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر تسبب في غضب الأهالي بسبب عدم النظر للكفاءات في المنطقة، مطالبين بالوقوف على الآلية التي يتم بناء عليها اختيار القيادات بالمحافظة، وهل هناك معايير ثابتة يتم بناء عليها اختيار العاملين، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك اشتراطات واضحة ومنصوص عليها في كل القطاعات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، يتم تصدير أصحاب الكفاءات العالية، دون النظر إلى اعتبارات أخرى أيًا كانت.

وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، إلى أن وزارة الأوقاف من الوزارات التي لها مجهود كبير على أرض الواقع خلال السنوات السابقة، وعليها دور كبير خلال الأيام المقبلة، يتمثل في نشر الوعي والثقافة والتصدي للأفكار المتطرفة والإرهابية، وتنوير الشباب ونشر الدين الوسطى السمح، وهذا الأمر يستوجب أن تكون هناك شفافية في اختيار الكفاءات والقيادات، على أن يتم تصعيد أصحاب الهمم والكفاءة.

ووفقًا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب " لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلًا في اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التي يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها، وتسري على طلب الإحاطة أحكام المواد 199،200 عدا البند ثانيًا،203 من هذه اللائحة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شقيق "ياسمين عبد العزيز" يهاجمها صورك جت على حساب سمعتنا

رسميًا "ياسمين عبد العزيز" تعترف بحبها للفنان "أحمد العوضى"

عقوبات قاسية ضد «الترجي» قبل مباراة الزمالك

تركي آل الشيخ يوضح أسباب استقالته من الأهلى: «الانتخابات قريبة»

الصور

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

image description

مصنع 200 الحربي: «صنع في مصر»

image description

طلاب «علوم القاهرة» ينعون سميرة موسى.. هنا تتلمذت أول عالمة ذرة

image description

سامح محمد.. حكاية مُعلم لغة عربية كفيف يحترف «البامبو» (فيديو)

image description

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمدينة ملوي الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عن علاقتها بأحمد العوضى (فيديو)

عقوبات قاسية ضد «الترجي» قبل مباراة الزمالك

«الصحة» تنفى شائعة مد الصين بمصل مصرى لعلاج «كورونا»

تركي آل الشيخ يوضح أسباب استقالته من الأهلى: «الانتخابات قريبة»

إنفوجراف

image description

محطات إعدام عشماوي من التسليم للتنفيذ (إنفوجراف)

image description

إجراءات استخراج شهادة تحركات (إنفوجراف)

image description

أدوات ضرورية لتفادى العدوى الفيروسية (إنفوجراف)

image description

خطوات قانونية لاستعادة تليفونك المسروق (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

مكملات غذائية تحمي من الإصابة بـ«كورونا»

8 حالات صحية ترفع نسبة إصابتك بفيروس «كورونا»

اليابان تعمل على تطوير أداة للكشف عن «كورونا»

«حصار كورونا» يتصدر اهتمامات مؤتمر اتحاد الأطباء العرب

منوعات

السجن لمخرج إيراني فاز بالدب الذهبي في مهرجان برلين

بالخطوات .. طريقة ضبط قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي نايل سات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الجديدة

منها الملابس الداخلية.. ابتكارات غريبة حول العالم للوقاية من كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا الرجل يكره إثيوبيا
ثروت الخرباوي
أستاذ التكفير.. زيارة جديدة لـ«عمر عبدالرحمن».. هذا الرجل ليس عالمًا يا شيخ ناجح
مدحت بشاى
القيم الجامعية والقاعدة العلمية
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «1»
المزيد

الثقافة

اليوم.. «فتاة المليون دولار» بضيافة مكتبة الإسكندرية

مناقشة وتوقيع ديوان «صور عائلية» بدار المرايا

«التراث القبطى والإنسان المصرى» فى بيت السنارى.. اليوم

افتتاح معرض كاريكاتير «نص الدنيا» ببيت السحيمي.. الأحد