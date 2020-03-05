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الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض كاريكاتير «نص الدنيا» ببيت السحيمي.. الأحد

الخميس 05/مارس/2020 - 01:10 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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ينظم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، في السادسة والنصف من مساء الأحد المقبل، معرضًا للكاريكاتير بعنوان «نص الدنيا»، يعقبه حفل فني لفرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويشرف على المعرض الفنانة مروة إبراهيم، ويستمر حتى 19 مارس، والذي يأتي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.

يشارك في المعرض 24 فنانًا وفنانة، قدموا أكثر من 55 عملًا كاريكاتيريًا، ويتناول موضوع المرأة وقضاياها، حيث سلطت لوحات الفنانين الأضواء على المشاكل التي تعاني منها مثل «زواج القاصرات، ومحاولات تهميش دورها في المجتمع»، حيث استطاع هؤلاء المبدعون بلوحاتهم الساخرة التعبير عن محاولات البعض التقليل من شأن المرأة.

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من البورتريهات الكاريكاتيرية للعديد من الشخصيات النسائية وهن «ماري منيب، روز اليوسف، أمينة رزق، وصفية زغلول».

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