الجيش السورى: قواتنا تتصدى لهجوم جوى فى حمص

كشفت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لهجوم جوي في المنطقة الوسطى بمدينة حمص.كان مصدر عسكرى سورى أفاد بأن قوات الجيش استعادت السيطرة على عدة قرى فى محيط مدينة سراقب السورية، ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن المصدر قوله :"إن مجموعه مسلحة هاجمت نقاط الجيش السورى فى الجمعية الفلاحية داخل تلبيسة بريف حمص الشمالي".من جهتها، أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية أن "وحدات من الجيش السورى تصدت لهجوم شنته جماعات مسلحة بدعم من تركيا من عدة محاور على قرية ترنبة غرب سراقب وآثار شنشراح بريف إدلب الجنوبى الشرقي".وذكرت الوسائل أن "جماعات تتقدمهم جبهة النصرة شنت هجوما بدعم نارى من قبل قوات النظام التركى على قرية ترنبة غرب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبى الشرقي"، مشيرة إلى أن الجيش تعامل مع الهجوم بتكتيكات دقيقة واستهدف بالنيران الكثيفة المهاجمين، الأمر الذى أسفر عن إفشال الهجوم بعد إيقاع قتلى ومصابين فى صفوف المسلحين.