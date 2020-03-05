رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اجتماع وزراء الخارجية العرب

الخميس 05/مارس/2020 - 12:54 ص
جريدة الدستور
تصوير : أحمد حسن
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