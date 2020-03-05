سينما الهناجر تستضيف أمسية «صنعة الفنان المصري القديم».. اليوم

تشهد قاعة سينما «الهناجر» بساحة الأوبرا٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ أمسية جديدة من أمسيات الصالون والتي تقام تحت عنوان «صنعة الفنان المصري القديم - في الرسم والنحت والجداريات»، وذلك ضمن فعاليات صالون السينما٬ الذي يقيمه صندوق التنمية الثقافية.ويقام الصالون تحت إشراف المخرج أحمد فؤاد درويش٬ ويستضيف في أمسية اليوم كل من: الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانيين التشكيليين٬ والفنان أحمد الجنايني رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة٬ ودكتور حسين عبد البصير رئيس متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.ويتخلل فقرات الصالون عرض الأفلام القصيرة: «المهن والحرف في مصر القديمة»، من إخراج أحمد فؤاد درويش، وفيلم «آفاق» لــ شادي عبد السلام٬ وتبلغ مدة عرضه نصف ساعة، كذلك فيلم المخرج سعد نديم بعنوان «الفن المصري المعاصر».