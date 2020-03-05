احتفالًا بيوم المرأة.. مركز محمود سعيد يفتتح معرض «على ظلالها»

يفتتح مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، في السادسة مساء اليوم الخميس، معرضًا جماعيًا، تحت عنوان «عـلى ظـلالها»، بقاعتي «أجيال 1 و2»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة٬ حيث يستمر المعرض حتى 15 مارس الجاري.واعتمدت الأمم المتحدة في 1945 يوم 8 مارس من كل عام للاحتفال بيوم المرأة العالمي، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة، لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.بينما تحتفل مصر بيوم المرأة في السادس عشر من مارس من كل عام٬ وهو التاريخ الذي يواكب استشهاد مجموعة من السيدات المصريات في ثورة 1919 وهن: نعيمة عبد الحميد، وحميدة خليل، وفاطمة محمود، ونعمات محمد، وحميدة سليمان، ويمنى صبيح.