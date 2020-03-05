بايدن: الشعب الأمريكى يرغب فى التغيير

أكد جو بايدنن نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، أن الشعب الأمريكي عبر عن رأيه في التغيير وذلك عبر الانتخابات التمهيدية.وقال «بايدن»، في تصريحات نشرتها شبكة «سكاي نيوز»، إن ارتفاع نسب المشاركة بالانتخابات التمهيدية يشير إلى رغبة الشعب الأمريكي في التغيير.وعن خطة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أضاف «بايدن»: «نعمل على بناء حركة واسعة للانتصار على ترامب».وفاز «بايدن» بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ماين شمال شرقي البلاد، بعد أن تقدم على حساب منافسيه في سباق نيل الترشح عن الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في تصويت ما يسمى «يوم الثلاثاء الكبير».وأظهرت النتائج الأولية، أن «بايدن» الذي بدأ السباق الانتخابي بنتائج ضعيفة فاز في 9 على الأقل من أصل 14 ولاية ومنطقة غير موحدة جرى فيها التصويت.وحسب نتائج التصويت الأولية التي نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، فاز بايدن (77 عاما) في ألاباما، وأركانساس، وماساتشوستس، ومينيسوتا، وكارولاينا الشمالية، وأوكلاهوما، وتينيسي، وتكساس، وفيرجينيا.