أحمد رفعت: إعدام عشماوي قصاص لكل المصريين والعرب

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن إعدام الإرهابي هشام عشماوي بمثابة قصاص ليس لأسر الشهداء فحسب، بل مصر كلها والدول العربية، حيث عُثر عليه فى دولة عربية شقيقة.وأضاف «رفعت»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية تصر على الثأر، رغم شكوك حول ضغوط حقوقية أو سياسية ثبت أنها غير صحيحة.وتابع: «نحن أمام معركة بين الحق والباطل، حيث تقف مصر بجانب الحق بكل ما لديها من مدد لا نهاية له سواء فى الأفراد أو التسليح»، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك حشدًا جماهيريًا هائلًا، بدليل التفاعل الكبير مع إعدام الإرهابي هشام عشماوي.ويعتبر القبض على هشام عشماوي نجاح سياسي، حيث ألقي القبض عليه بالتنسيق مع السلطات الليبية.