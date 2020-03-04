رائد العزاوي: رئيس العراق فى موقف صعب

قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلاقات الدولية العراقي، إن العراق يشهد موقفًا صعبًا، حيث يعاني برهم صالح، رئيس الجمهورية، بعد صدور بيان تنظيم «حزب الله» بخصوص ترشيح مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات لرئاسة الحكومة.وأضاف «العزاوي»، خلال مداخلة عبر القمر الصناعي بفضائية «العربية الحدث»، أن «الكاظمي» أحد الشخصيات المقربة ولا يعرف الكثيرون أنه نأى بنفسه عن الترشح لرئاسة الوزراء وهو متعفف عن السلطة.وتابع: أن الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية خسر الكثير من حلفائه والمقربين منه، كما فقد الكثير من قاعدته السياسية، ومنهم جلال طالباني.