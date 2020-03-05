والد عمرو صلاح عن إعدام عشماوي: ننتظر رأس آخر إرهابي (فيديو)





قال صلاح عفيفي، والد الشهيد الرائد عمرو صلاح شهيد حادث الواحات، إن اليوم فرحة عند كل أم وأبي شهيد، وبمثابة «العيد الصغير».وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»: «أقول للرئيس وعدت ووفيت، قلت حق الدم مش هاسيبه وجبت حقهم، اليوم عيد رأس الأفعى، والعيد الكبير لما نقضي على آخر إرهابي، ويغور من مصر».وأردف: «مصر قوية بشبابها وأبطالها الذين قدموا دماءهم لتصبح البلد أفضل حالًا، وطول ما الرئيس موجود مصر هتبقى في مكان أفضل، وأقول لكل إرهابي الدور جاي عليك زي عشماوي، ومش هتتسابوا».وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، صباح اليوم الأربعاء.وكانت المحكمة العسكرية للجنايات قد قضت بحكمها في القضية رقم (1- 2014) جنايات عسكرية المدعي العام العسكري والشهيرة إعلاميًا بقضية «الفرافرة»، في جلسة يوم 27-11-2019، بمعاقبة المتهم هشام علي عشماوي بالإعدام شنقًا.