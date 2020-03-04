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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدير الجالية يكشف الحالة الصحية للمصرى المصاب بالكورونا فى إيطاليا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:47 م
أحلام عبدالرحمن
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قال وليد فوزي المدير التنفيذي لرابطة الجالية المصرية بميلانو، إنه لم يصدر بيان رسمي بإصابة أي مصري بفيروس كورونا في إيطاليا، سوى مصري واحد خرج من المستشفى بعد 48 ساعة وهو الآن بصحة جيدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC":"إن مسئولو الصحة في إيطاليا وجدوا أن استمرار حجز المصري المصاب غير ضروري بعد 48 ساعة بالمستشفى، وسمحوا له بالخروج إلى منزله، مشيرا إلى أن القنصلية المصرية زارته في المستشفى".

وذكر أن وزارة القوى العاملة في مصر تواصل الاطمئنان على حالة المصري المصاب بفيروس "كورونا" المستجد، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قال إنه "تلقى تقريرًا عاجلًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في ميلانو، أشار فيه الملحق العمالي إلى أنه تواصل مع المواطن المصري الذي أصيب بفيروس كورونا".

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