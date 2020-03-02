رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 مارس 2020 الموافق 07 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مصدر بالصحة: المصاب الثانى بـ«كورونا» فى مصر مهندس كندى

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:50 ص
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن جنسية الحالة الثانية المصابة بكورونا، لافتة إلى أنه لشخص كندي الجنسية يعمل خبير في شركة بترول تقع على بعد ١٢٠ كم من محافظة مطروح، ومتواجد فى مصر من يوم 19 فبراير.

وأكد المصدر، فى تصريح لـ"الدستور" أنه ارتفعت درجة حرارته اليوم وتم عمل الـpcr، وظهرت إيجابية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه كان معه اثنين مرافقين، وهما سائق وممرض، وتم إجراء التحاليل الطبية لهما وعيناتهما ظهرت سلبية.

وأضاف المصدر، أنه تم نقل المصاب لمستشفى النجيلة بمطروح على الفور بسيارة إسعاف مجهزة.

وكانت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية أعلنت عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف "مجاهد" أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه اعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.

وقال إن الوزارة تقوم حاليًا باتخاذ إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأشار "مجاهد" إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الحالة الثانية فى مصر لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا تعافى الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة، لافتا إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وفي هذا الصدد أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

وتتابع وزيرة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة وتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية.

موضوعات متعلقة

مصدر بالصحة: المصاب الثانى بـ«كورونا» فى مصر مهندس كندى

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا (فيديو)

ما حقيقة نقل حالتي «كورونا» لمستشفى «النجيلة»؟ «الصحة» ترد

الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020.. التعليم تعلن فتح باب التقدم لترقى المعلمين

الصور

image description

هانى رمزى وليلى علوى فى طريقهما لسوهاج (صورة)

image description

وزير العدل يفتتح مكتب توثيق مدينة نصر ثالث (صور)

image description

الحماية المدنية تنفذ تجربة إنقاذ مواطنين بعد انهيار عقار (فيديو)

image description

جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني في ملتقى الجامعات (صور)

image description

مسابقة لياقة بدنية تكشف كفاءة أفراد الحماية المدنية (فيديو)

الأكثر قراءة

«الصحة» تعلن اكتشاف حالة إيجابية لـ«كورونا» فى مصر

مصدر بالصحة: المصاب الثانى بـ«كورونا» فى مصر مهندس كندى

مصدر: الجماعة تهدد محمد الصغير وابنه بوقف التمويل

بعد شائعات وفاته.. عادل إمام: عايزيني أموت ليه؟ (فيديو)

إنفوجراف

image description

خطوات قانونية لاستعادة تليفونك المسروق (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

جلستا تصوير لـ روبى فى أقل من 24 ساعة (صور)

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تجيب لـ «الدستور»عن أهم التساؤلات حول علاج التثدي عند الرجال

أعراض مرض الكورونا والتدابير الاحترازية عند ظهورها

الدكتور كريم صبري في حواره لـ«الدستور»: هناك طرق لتفادي فشل تحويل مسار المعدة

الدكتورة دعاء سهيل لـ«الدستور»: يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بأمان

منوعات

الطب البديل يقدم المساعدة في علاج فيروس كورونا 2020

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مقالات الرأي
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «١-٢»
ماجد حبته
سد النهضة.. الكرة لا تزال فى الملعب
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: 7 أيام دون «فيسبوك».. هروب من «سجن اختيارى»
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
المزيد

الثقافة

22 عنوانًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة

قصور الثقافة تختتم مسابقة «مبدعي المستقبل» بالغربية وتكرم الفائزين

السبت.. «دار الهالة» تحتفل بعيد ميلادها الأول بساقية الصاوي

بحضور وزير الثقافة.. قنا تتزين بمهرجان دندرة للموسيقى