22 عنوانًا جديدًا عن مشروع النشر بقصور الثقافة

صدر عدد 22 كتابًا جديدًا عن السلاسل المختلفة التابعة لهيئة العامة لقصور الثقافة، ونرصد عبر السطور التالية هذه الكتب الجديدة.عن سلسلة آفاق عالمية "السياسة" لأرسطو ترجمة أحمد لطفي السيد، و"كونكاس بوربا" لمشادو دو أسيس وترجمة سامي الدروبي.ومن سلسلة ذاكرة الكتابة نواصل الاحتفال بمئوية ثورة 19، ننشر روايتين لنقولا حداد تحت عنوان "الزغاليل المجهولة زغلول مصر، وزغاليل مصر" تحقيق أحمد جلال بسيوني وعبدالله الصاوي، وكتاب "مذكرات سجين" لعبد الحميد عمار تحقيق ودراسة وليد عبد الماجد.ومن سلسلة العبور ثلاثة كتب "حروب محمد علي" للسيد فرج، وقصة احتلال محمد علي لليونان لدكتور جميل عبيد، والمسألة السودانية للأمير عمر طوسن.ومن سلسلة إصدرات خاصة "الحداثة والإمبريالية" للدكتور أحمد زكريا الشلق، ومنسلسلة الدراسات الشعبية "حكاية الحيوان في محافظة أيوط" جمع وتدوين أسماء عبد الرحمن، ومن سلسلة نصوص ودراسات مسرحية ثلاثة كتب "المسرح الديني في العصور الوسطي" تأليف جان فرابييه وترجمة د. محمد القصاص ومراجعة د. محمد مندور، وكتاب "المبدعون خارج القاهرة " تأليف عبد الغني داود، ومسرحية "صانع المربعات" لمؤمن سمير، ومن آفاق السينما كتاب "مخرجون واتجاهات في السينما الأمريكية" تأليف سمير فريد، ومن سلسلة عالم الموسيقى كتاب "شدو الألحان" تأليف ياسمين فراج.ومن سلسلة كتابات نقدية ثلاثة كتب "قراءة ثقافية في شعر العامية المصرية" للدكتور محمد عبد المطلب، و"سرد الحياة" تأليف محمد قطب، و"الشعر والتأويل" لعايدي علي جمعة.وخمسة عناوين من سلسلة إبداعات، وهي: "وهج النار" محمد صلاح الدين مأمون، و"كان لك معايا" لعبد الكريم الحجراوي، و"عيون النور" تيام الشافعي، و"لعنة أتوم" مدحت عاطف، و"تعديل في كشوف الموتى" محمود موسي.