افتتاح الدورة السادسة لمهرجان طيبة للفنون التلقائية بأسوان (صور)

شهدت الدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، افتتاح فعاليات الدورة السادسة لمهرجان طيبة الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل، تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة أسوان، والذي يشارك فيه 50 فنان وفنانة يمثلون فرق من 9 دول عربية وأفريقية، بحضور الدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان، وكوكبة من رؤساء الوفود والفنانين العرب والأفارقة والأجانب، بجانب لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وعدد من الأسر الأسوانية وأطفالهم، فضلًا عن مشاركة خاصة لأطفالنا من نادي متحدي الإعاقة بالإسكندرية وأسرهم.وخلال الافتتاح، نقلت الدكتورة غادة يحيى تحيات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذي أكد في كلمته التي ألقتها نائب المحافظ عن ترحيبه لاستضافة أسوان لفعاليات هذا المهرجان الفني والتراثي الكبير، والذي يعد علامة بارزة في سلسلة الأحداث والفعاليات الفنية والثقافية والتراثية والشبابية والاقتصادية والسياحية التي تشهدها عاصمة الشباب والثقافة والاقتصاد الإفريقي على مدار العام، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد على أن أسوان واحة الأمن والأمان وكانت وستظل مقصدًا سياحيًا عالميًا بتنوع أنماطها ومقوماتها السياحية بآثارها الخالدة وطبيعتها الخلابة وطقسها الدافئ.كما أشاد اللواء أشرف عطية، بأهمية هذا المهرجان واستضافته لمجموعة متميزة من الفنانين العرب والأفارقة التلقائيين والتشكيليين والموسيقيين، بجانب فناني المسرح مما يساهم بشكل فعال في زيادة التقارب بين الشعوب؛ لأن الثقافة والفنون يعتبروا من أهم جسور التواصل والتلاقي بين الدول.وفي ختام كلمته تمنى محافظ أسوان كل النجاح والتوفيق لفعاليات هذه الدورة المتميزة من المهرجان، وخاصة للبرنامج السياحي الذي تتضمنه الفعاليات ليكون جميع المشاركين فيه سفراء لنا في تسويق المقومات السياحية لأسوان، وهو الذي يتواكب مع جهود المحافظة للتسويق والترويج السياحي من خلال تشجيع سياحة المهرجانات والمؤتمرات والتأكيد على أن أسوان تفتح ذراعيها دائمًا لاستقبال ضيوفها وزائريها بدفء مشاعر أهلها وشمسها الساطعة وصفحة نيلها الخالد.ومن جانبها، أشارت الدكتورة هنا مكرم، إلى دور المهرجان وهدفه في التركيز وتسليط الضوء لإحياء الفنون والتراث الثقافي والفني الذي تمتاز به مصر وباقي دول الوطن العربي والدول الإفريقية والأجنبية المشاركة، وليكون هذا المهرجان بمثابة منصة هامة لتلاقي وامتزاج وتكامل مختلف الفنون والموروثات الفنية والثقافية التي تساهم في إثراء وغرس قيم ومفاهيم الفن والتراث الأصيل في نفوس أطفالنا وتعمل كحائط صد منيع أمام أي محاولات لطمس الهوية المصرية والنيل من شخصيتنا الوطنية وقوميتنا العربية وانتماءاتنا الإفريقية.وأضافت«مكرم»، أن فعاليات المهرجان تمتد على مدار ٤ أيام، ويشارك فيها وفود وفرق فنون شعبية من ٩ دول مختلفة، وهي (السعودية، والكويت، والأردن، وتونس، والجزائر، ولبنان، والعراق، وإسبانيا، ومصر)، مشيرة إلى أن الفعاليات تتضمن تنظيم العديد من ورش العمل التدريبية والندوات العلمية والتثقيفية، علاوة على رحلات ترفيهية لزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية التي تشتهر بها أسوان.واختتمت فعاليات حفل الافتتاح بتبادل الدروع بين الدكتورة غادة يحيى نائب محافظ أسوان والدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان، وذلك تقديرًا لجهود محافظة أسوان ودعمها المتواصل لإنجاح فعاليات الدورة الحالية للمهرجان وغيرها من الدورات السابقة.