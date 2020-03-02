محافظ البحر الأحمر: لا علاقة بين زيارة رئيس الوزراء و«كورونا»

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى محافظة البحر الأحمر، كانت مؤجلة منذ شهر ونصف، مؤكدًا أنه لا علاقة لها بالحديث عن فيروس كورونا.وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أن الزيارة كان معدًا لها قبل شهر ونصف لافتتاح المتحف، لكن تم إرجاؤها لحين الانتهاء من اللمسات النهائية.ونفى المحافظ ما تردد عن أن حالات من العائدة لفرنسا وحاملة لفيروس كورونا كانت في زيارة في محافظة البحر الأحمر.وأردف للواء عمرو حنفي: "لا نخفي شيئًا ومستعدين واتخذنا كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي حالة اشتباه بفيروس كورونا".