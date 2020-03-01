مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر تكشف سبب إلغاء الرحلات مع إيطاليا

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، إنه تم إلغاء حجوزات السياحة والطيران من جانب إيطاليا منذ أسبوع.وأضاف عضو الجمعية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن القرار سببه خوف المواطنين من السفر بسبب تفشي فيروس كورونا هناك، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة كورونا خاصة من الدول المتفشى بها المرض بصورة كبيرة مثل إيطاليا.كما أوضح أن، منظمة الصحة العالمية لم تمنع السفر بين الدول، لافتًا إلى أن السياحية ستتأثر عالميًا بسبب فيروس كورونا.وأشار عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر إلى عدم إلغاء حجوزات السياحة بموسم الصيف إلى الآن.