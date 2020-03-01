تعرض المنطقة الخضراء في بغداد لقصف صاروخي

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد تعرضت مساء اليوم الأحد لقصف صاروخي.ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم إن دوي انفجارين سمع في بغداد، مشيرة إلى أن السبب غير معروف.فيما ذكرت تقارير إعلامية أن عددا من الصواريخ سقطت قرب السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء.