حسن راتب يعلن خطة تطوير قناة المحور عبر «90 دقيقة»

أعلن الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، عن خطة تطوير قناة "المحور" الجديدة، بعد احتفال القناة بمرور 20 عامًا على تدشينها.وقال راتب خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، إن القناة ستركز على القيمة وليس الجدوى، متابعًا: "عندنا نواقص في المحور، وشكلنا لجنة لتطوير القناة على رأسها الدكتور محمد الباز، لإعادة ترتيب المحور".وواصل: "أخفقنا في الدور الأفريقي، وقناة المحور هتفكر في إعادة ترتيب الأوراق، وأخفقنا في أشياء متناولنهاش بشكل جيد ومكنش في مساحة للحوار".ولفت راتب إلى أن القناة ستضم عناصر جديدة، وستعيد تقديم برنامج "48 ساعة- آخر الأسبوع" بمذيعين جدد، وسيكون الصحفي مجدي الجلاد مسئول تحرير برنامج "اخر الأسبوع".