نتنياهو يتفق مع «البرهان» على ترحيل اللاجئين السودانيين

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه تحدث خلال اجتماعه مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان حول ترحيل طالبي اللجوء إلى الخرطوم.وأضاف نتنياهو، بحسب موقع قناة «آي24 نيوز» الإسرائيلية، إنه تحدث مع البرهان عن: «تمكين المتسللين الذين جاءوا إلى إسرائيل من السودان بالعودة إلى بيوتهم بسلام، والعودة الى السودان الجديدة التي لدينا معها علاقات جديدة، ونحن نعمل على هذا حاليا».وكان نتنياهو والبرهان قد اجتمعا قبل شهر في مدينة عنتيبي في أوغندا، وبعدها أعلن الجانبان أنهما اتفقا على البدء بالتعاون للوصول إلى تطبيع بالعلاقات بين البلدين.وفي ذات السياق، نقل موقع القناة عن صحيفة «هآرتس» تذكيرها بأن مقربين من نتنياهو ألمحوا إلى أنه في حال تم توثيق العلاقة مع السودان، فان الأمر سيساعد إسرائيل أيضًا بترحيل طالبي اللجوء السودانيين المقيمين على أراضيها.