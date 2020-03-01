طبيب: وفيات الأنفلونزا أكثر بكثير من كورونا (فيديو)

قال الدكتور عصام المغازي، استشاري أمراض الصدر، إن نسبة الشفاء من فيروس كورونا كبيرة جدًا، ونسبة الوفاة ضعيفة وتصل إلى 3%.وأضاف المغازي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، أن المريض يتم إعطائه دواء وفقًا للأعراض التي تظهر عليه وهي السعال وارتفاع درجات الحرارة، وبعد ذلك تتدخل مناعة الجسم في نسبة الشفاء.وأكد أن الفرق بين الإنفلونزا العادية وبين فيروس كورونا المستجد، والذي تتشابه أعراضه معها، أنه يوجد تطعيم كل عام في شهر نوفمبر أو ديسمبر، للإنفلونزا والذي يتم وضعه بعد تحديد نوعها كل عام، موضحًا أن وفيات الأنفلونزا أكثر بكثير من وفيات كورونا فيوجد ملايين على مستوى العالم يموتون من الإنفلونزا.