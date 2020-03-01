رئيس جامعة عين شمس الأسبق يوضح أهداف زيارة وزير الصحة للصين

قال الدكتور ماجد الديب أستاذ جراحة الأوعية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، إن زيارة وزيرة الصحة إلى الصين، رسالة من القيادة السياسية في منتهي الاستراتيجية والذكاء ولها أبعاد مستقبلية وتحقق عدة أهداف بشكل غير مباشر.وأضاف "الديب" لـ"الدستور"، أن هذه الزيارة لها علاقة بشكل غير مباشر بسد النهضة، خاصة أن الصين ممول رئيسي للسد، مشيرا إلى أن إرسال مسئول رفيع المستوى إلى الصين في هذا التوقيت معناه المباشر أن مصر تعلن أنها حليف قوي للصين في وقت الأزمة، خاصة أن الصين أحد أكبر الدول اقتصاديا في العالم.وعن الجزء الطبي، لفت إلى ان هناك أبحاث تجريها الصين الآن وأوشكت على إنتاج عقار ومصل لعلاج كورونا والوقاية منها ومصر ستكون من أول الدول حصولا على هذا العقار.