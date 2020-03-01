لجذب السياح.. بوتين يقرّ تسهيلات على التأشيرة الروسية

أقر الرئيس فلاديمير بوتين قانونا فدراليا، يهدف لتيسير إجراءات دخول الأجانب بتأشيرات إلكترونية إلى روسيا عبر البوابات الحدودية البرية والنهرية في الشرق الأقصى الروسي.وبحسب ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية، فإن نظام الدخول الميسر لا يشمل نقاط العبور الحدودية البحرية والسككية في الشرق الأقصى.وذكرت الحكومة أن هذه التغييرات ستخلق ظروفا مواتية إضافية لجذب السياح الأجانب إلى مناطق الشرق الأقصى، مما سيساهم في تطوير البنية التحتية السياحية والاجتماعية الضرورية هناك، وزيادة جاذبية الاستثمار وإيرادات الميزانية على جميع المستويات، فضلا عن تعزيز اقتصاد منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.