حسن راتب: كورونا من جنود الله.. ولازم نراجع أنفسنا

علق الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، على انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول، وتعليق تأشيرات العمرة بسبب كورونا.وقال راتب خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور": "يا ترى إيه الخطأ الجسيم الذي يعاقب عليه الأمة بأن تحرم من حرميها؟".وتابع: "لازم نراجع أنفسنا، لأن كورونا إشارة خطيرة في وجه الأمة، ولازم نراجع أنفسنا.. الكورونا جنود من جنود الله".