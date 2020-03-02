النيران تلتهم ١٨ فدانًا من القصب في قنا

نشب حريق هائل، مساء الأحد، في 18 فدانًا من محصول القصب، بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، حيث دفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، قبل امتداده لباقي الزراعات وامتدادها للمنازل المجاورة ووقوع خسائر بشرية في الأرواح.وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بنشوب حريق في 18 فدانا من زراعات القصب بقرية أبو مناع بدشنا.وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم أحمد نعيم، والنقيب علاء الديب، وتمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.