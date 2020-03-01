قصور الثقافة تختتم مسابقة «مبدعي المستقبل» بالغربية وتكرم الفائزين

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مسابقة "مبدعي المستقبل" وأشاد مدير عام ثقافة الغربية بمستوى الأعمال المشاركة بالمسابقة ووصفها بالمتميزة، مؤكدا حرص قصور الثقافة على مواصلة تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية لاكتشاف مواهب وقدرات الأطفال في العديد من المجالات.جاء ذلك خلال فقرات الحفل الختامي الذي نظمته الهيئة بقصر ثقافة طنطا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتكريم الفائزين بمسابقة "مبدعي المستقبل" للعام المالي 20192020م والتي شهدت تنافسا شديدا بين المشاركين في مجالات الشعر والقصة القصيرة والرسم.من جهتها، أبدت منال بيومي موجه أول التربية المسرحية بإدارة شرق طنطا التعليمية سعادتها البالغة من التعاون المثمر بين قصور الثقافة ووزارة التربية والتعليم، قائلة: "من الرائع أن نبحث عن مواهب أبناءنا الصغار، ونمهد لهم الطريق لتقديم إبداعاتهم والتعبير عن آرائهم، تأكيدا منا بأنهم مبدعي المستقبل وقوة مصر الناعمة".شهدت ختام الفعاليات تقديم العديد من شهادات التقدير والتميز على الأطفال الفائزين بالمسابقة، ومن بينهم عمر الكاشف، رقية السعداوي عن مسابقة الشعر، ياسمين زهرة، داليدا مهاب وعصام السعودي عن مسابقة الرسم، فيما تم منح الدكتور مجدي الحفناوي نقيب أطباء الغربية السابق شهادة تقدير على مجهوداته في نشر الثقافة والفنون بمحافظة الغربية.