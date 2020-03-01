الرئيس العراقي يقبل اعتذار علاوي عن رئاسة الوزراء

قبل رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، مساء اليوم، اعتذار رئيس الوزراء محمد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة.وأعلن الرئيس العراقي في بيان مساء اليوم، البدء بمشاورات اختيار بديل لمحمد علاوي.واعتذر محمد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة، اليوم، عن تكليفه تشكيل الحكومة مشيرا إلى أن هناك بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب.وأكد علاوي أنه لو قدمت التنازلات من قبل الأطراف الأخرى لكان الآن يباشر عمله كرئيس لوزراء العراق.وأضاف علاوي "وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير أجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها".وأكد علاوي أنه كانت بعض الجهات تتفاوض فقط من أجل الحصول على مصالح ضيقة دون إحساس بالقضية الوطنية.