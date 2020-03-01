مصادر: إجراء الانتخابات التشريعية بالقائمة المغلقة المطلقة

كشفت مصادر حزبية من داخل لجنة الخبراء الفنية المنبثقة عن أحزاب مستقبل وطن، المحافظين، الوفد، التجمع، العدل، الإصلاح والتنمية، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعى، المؤتمر، والغد" والتي تُجري حاليًا جلسات للحوار الوطني للتوافق علي إعداد قوانين بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجلسي "النواب والشيوخ"، أن اللجنة حسمت موقفها بإجراء الانتخابات المقبلة للمجلسين بنظام القوائم المطلقة، رافضين ما اقترحته بعض الأحزاب حول إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية.وقالت المصادر، لـ«الدستور»، إن بعض الأحزاب داخل جلسات الحوار الوطني كانت رافضة إجراء الانتخابات بنظام القوائم المغلقة، مطالبة بأن يجرى الاستحقاق الانتخابي بنظام القوائم النسبية، إلاّ أنها رضخت في النهاية إلى رأي الأغلبية ووافقت على أن تجري بنظامي القوائم المطلقة والفردي.لفت المصدر إلى أن بعض ممثلي اللجنة الفنية كان قد اقترح أيضًا أن تكون نسبة القوائم المطلقة من 80 إلى 85% وباقي النسبة تخصص للنظام الفردي إلاّ أن هذا الأمر حسمته اللجنة أيضًا في تقريرها الذي تم رفعه إلى رؤساء الأحزاب بأن تكون نسبة إجراء الانتخابات بنظام القوائم المطلقة 75%، فيما يخصص للنظام الفردي نسبة 25% مع مراعاة الحفاظ على تمثيل الفئات الخاصة كالمرأة والأقباط والشباب وذوي القدرات الخاصة بشكل مناسب داخل القائمة الموحده التي سيتم تشكيلها.وأكدت المصادر أن ممثلي هذه الأحزاب ورؤسائها سيجتمعون نهاية مارس الجاري؛ لحسم ما جاء في تقرير لجنة الخبراء الفنية بشأن مشروعات قوانين الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ.وأوضحت أنه من المحتمل أن تناقش الأحزاب، أيضًا، خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة عدد المقاعد والنِّسب التي سيحصل عليها كل حزب داخل القائمة الانتخابية الموحدة عقب الانتهاء من إقرار القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.