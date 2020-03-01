برلماني: ضم الاقتصاد غير الرسمي يوفر آلاف فرص العمل

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، ضرورة تحرك الدولة فورا لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي وجعله تحت مظلتها، خاصة وأن التقديرات تشير إلى أنه يمثل نحو 60% من حجم الاقتصاد الوطني.ولفت البرلماني في تصريحات صحفية، إلى ضرورة ضم الاقتصاد غير الرسمي، سواء كان نشاط تجاري، أو صناعي، أو خدمي، أو مصانع تعمل تحت بير السلم، وغيره من الأنشطة العديدة التى تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمى للدولة، موضحا أن سرعة الدمج وتيسير الإجراءات على راغبى تقنين الأوضاع، وترجمة هذا الاهتمام فى صورة تشريعات، سيدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام، ويفتح مجالات عدة للعمل ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.وأكد أن الثورة الإصلاحية الاقتصادية التي تمر بها مصر في حاجة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى حاضنة الدولة.