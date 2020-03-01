حسن راتب: مبارك كان فارسًا نبيلًا يجب أن تنحني له الرؤوس

أشاد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قائلًا: "هذا الراجل لابد أن تنحني له الرؤوس".وأضاف راتب في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن مبارك جنّب الأمة ويلات حرب وفتن، مشيرًا إلى أن مبارك لم يتكلم كلمة واحدة تثير الفتنة ولم يحرض يومًا ضد الدولة.ولفت إلى أن مبارك كان فارسًا نبيلًا، ومن كان على شاكلته الرئيس التونسي بن علي هرب وفر من بلاده، في حين أنه رفض مغادرة مصر.واستكمل أنه في العزاء الشعبي لمبارك سيارات المشاركين في العزاء امتدت على مدار 3 كيلو متر.