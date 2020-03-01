رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 مارس 2020 الموافق 07 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

بعد شائعات وفاته.. عادل إمام: عايزيني أموت ليه؟ (فيديو)

الأحد 01/مارس/2020 - 11:08 م
عادل إمام
عادل إمام
أحلام عبدالرحمن
طباعة
أكد الفنان عادل إمام، أنه بصحة جيدة، وأنه يعاني من دور برد عادي، مستنكرًا الشائعات التي تتردد حول وفاته.

وقال عادل إمام في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عايزيني أموت ليه؟"، فيما عقب أديب: "بعد الشر إن شالله عدوينك، عندنا كام عادل إمام".

وتابع عادل إمام ساخرًا: "أقرا نعي بدل ما حد تاني يقرهولي.. أنا في البيت تحت اللحاف، أقرأ الجرائد وبحل كلمات متقاطعة وزي الفل".

وكشف أنه انتهى من تصوير مسلسله الذي سيخوض به السباق الرمضاني.

ووجه الزعيم رسالة للشعب، قائلًا: "يا رب يبعد عنكم كل مكروه، ويخلي قلوبكم متسامحة ومحبة".

موضوعات متعلقة

مصدر: الجماعة تهدد محمد الصغير وابنه بوقف التمويل

الأرصاد تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)

الحركة الأكبر.. ترقية 3 آلاف عامل فى «البترول»

«الصراع يتطور».. تركيا تعتقل 3 صحفيين يمثلون وسائل إعلام روسية

الصور

image description

هانى رمزى وليلى علوى فى طريقهما لسوهاج (صورة)

image description

وزير العدل يفتتح مكتب توثيق مدينة نصر ثالث (صور)

image description

الحماية المدنية تنفذ تجربة إنقاذ مواطنين بعد انهيار عقار (فيديو)

image description

جامعة كفر الشيخ تفوز بالمركز الثاني في ملتقى الجامعات (صور)

image description

مسابقة لياقة بدنية تكشف كفاءة أفراد الحماية المدنية (فيديو)

الأكثر قراءة

مصدر: الجماعة تهدد محمد الصغير وابنه بوقف التمويل

بعد شائعات وفاته.. عادل إمام: عايزيني أموت ليه؟ (فيديو)

الباز: مصر لن تأخذ أي خطوة تضر بمصالح أي دولة إفريقية

محمد رمضان يطرح كليب «أنت جدع» (فيديو)

إنفوجراف

image description

خطوات قانونية لاستعادة تليفونك المسروق (إنفوجراف)

image description

«كورونا» وباء القرن الـ21 الذي يهدد العالم (إنفوجراف)

image description

شروط وخطوات التصالح الجمركي (إنفوجراف)

image description

خدمات تطبيق «كلم مصر» (إنفوجراف)

أيام زمان

علقة ساخنة لفنان كبير بسبب الشيخ مصطفى إسماعيل.. «ضربوه على قفاه»

أغرب دعوة في مصر.. هذه الأغنية دعت بها سعاد حسني الله ليعيش صلاح جاهين

قصة ممثل كره كرة القدم رغم تشجيعه الأهلي.. «حادث غير حياته»

سر غيرة الشعراوي من تحية كاريوكا: «عندك قصور في الجنة ملهاش عدد»

نجم الساعة

جلستا تصوير لـ روبى فى أقل من 24 ساعة (صور)

الصحة

مراكز كوينز للتجميل تجيب لـ «الدستور»عن أهم التساؤلات حول علاج التثدي عند الرجال

أعراض مرض الكورونا والتدابير الاحترازية عند ظهورها

الدكتور كريم صبري في حواره لـ«الدستور»: هناك طرق لتفادي فشل تحويل مسار المعدة

الدكتورة دعاء سهيل لـ«الدستور»: يمكن إنقاص الوزن لكبار السن بأمان

منوعات

الطب البديل يقدم المساعدة في علاج فيروس كورونا 2020

إقامة «السومو» دون جمهور خوفًا من «كورونا»

روسيا تحدد رحلاتها مع كوريا الجنوبية

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

مقالات الرأي
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «١-٢»
ماجد حبته
سد النهضة.. الكرة لا تزال فى الملعب
أحمد غنام
أحمد غنام يكتب: 7 أيام دون «فيسبوك».. هروب من «سجن اختيارى»
دعاء خليفة
المشير طنطاوى بين الحقيقة والشائعات
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تختتم مسابقة «مبدعي المستقبل» بالغربية وتكرم الفائزين

السبت.. «دار الهالة» تحتفل بعيد ميلادها الأول بساقية الصاوي

بحضور وزير الثقافة.. قنا تتزين بمهرجان دندرة للموسيقى

في ثالث أيام مهرجان دندرة.. شباب قنا يردد التراث الشعبي (صور)