بعد شائعات وفاته.. عادل إمام: عايزيني أموت ليه؟ (فيديو)

أكد الفنان عادل إمام، أنه بصحة جيدة، وأنه يعاني من دور برد عادي، مستنكرًا الشائعات التي تتردد حول وفاته.وقال عادل إمام في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عايزيني أموت ليه؟"، فيما عقب أديب: "بعد الشر إن شالله عدوينك، عندنا كام عادل إمام".وتابع عادل إمام ساخرًا: "أقرا نعي بدل ما حد تاني يقرهولي.. أنا في البيت تحت اللحاف، أقرأ الجرائد وبحل كلمات متقاطعة وزي الفل".وكشف أنه انتهى من تصوير مسلسله الذي سيخوض به السباق الرمضاني.ووجه الزعيم رسالة للشعب، قائلًا: "يا رب يبعد عنكم كل مكروه، ويخلي قلوبكم متسامحة ومحبة".