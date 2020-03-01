مايسة عطوة: مشكلة البطالة لن تُحل إلا بعد صدور قانون العمل

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مشكلة القضاء على البطالة لا يتم حلها إلا بعد صدور قانون العمل، خاصة وأنه يحدد المسئوليات بين العامل وصاحب العمل، مضيفة أن القانون له العديد من المميزات التي ستكون في صالح العامل من حيث تأمين الأجر الذي يحصل عليه.وأضافت عطوة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن القانون به مواد تحمي العامل من الفصل التعسفي واستمارة 6، التي كان يتم ممارستها من قبل صاحب العمل خلال الفترات الماضية.