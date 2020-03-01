حسن راتب: الشعراوي قال «لو حكم الإخوان لأفسدوا الدين والدنيا»

أكد الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، أنه توقع سقوط نظام الإخوان قبل نهاية شهر رمضان، مشيرا إلى أنه قال إن رمضان القادم سينتهى دون الإخوان وهو ما حدث بالفعل.وقال راتب خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، إنه حضر لقاء كان فيه الشيخ محمد متولي الشعراوى فسأله أحد متابعيه: لو الإخوان حكموا بالشريعة هل توافق؟، فلم يرد، وعندما أعاد عليه السؤال مرة أخرى فكان رد الشعراوى: "أقسم بالله لو حكم الإخوان لأفسدوا الدين والدنيا ولو تمكنوا من الحكم لأفسدوا الدين والدنيا".وحسم راتب موقفه من شائعات انتمائه للجماعة، قائلا: "لم أكن مع الإخوان ولم أنضم لهم ولم أكن ضدهم وأنه مع النظام فى الدولة".