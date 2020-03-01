وصلة رقص لـرانيا يوسف على إنستجرام (فيديو)

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بفيديو جديد لها.وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الفيديو بوصلة رقص، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض بالجزء العلوي مكشوف الصدر، أما الجزء السفلي من الفستان فكان فوق ركبتها ولونه أسود ضيق، ونسقت معه حقيبة سوداء، واعتمدت تسريحة شعر زادت من أنوثتها وجمالها.وظهرت رانيا في الفيديو وهي تتمايل على أغنية أوروبية.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات: "بتكبري ولا بتصغري، سكر، خسيتي".يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف في الدراما التليفزيونية مسلسل "مملكة إبليس"، وشارك في بطولته كل من غادة عادل وسلوى خطاب وإيمان العاصي، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب مثل خالد أنور وميدو عادل وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.