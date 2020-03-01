وزير الزراعة يوضح أهداف قانون الزراعات العضوية

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر دولة مؤسسات تعمل على كافة المحاور، وفيما يتعلق بقانون الزراعات العضوية فهو قانون مهم واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" أن الزراعة العضوية نظام يعتمد على تقليل استخدام المبيدات فى الزراعة لأقل حد ممكن، والاعتماد على المخصبات الطبيعية أكثر فى الزراعة، وكان لا بد أن نكون من الدول التى تعمل بهذا القانون، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر قرار بمنع الاستيراد من أى دولة لا تعمل بهذا القانون.ويهدف القانون لتشجيع الصادرات والتقليل من استخدام المبيدات الصناعية والاستفادة من بقايا المخلفات العضوية، كما يحدد القانون آليات إدراج المزارع الحيوانية ضمن القانون.