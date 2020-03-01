السبت.. عقد مزاد علنى بجمارك دمياط

أعلنت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، عن عقدها جلسة بيع بالمزاد العلنى للبيع المباشر للمواد الغذائية سريعة التلف وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، السبت المقبل، لبيع 1 لوط "تفاح أحمر وأصفر طازج" منشأ إيطاليا طبقا لما هو موضح بالإعلان وكراسة الشروط المعلنة.وتباع كراسة الشروط بمبلغ 200 جنيه بمقر الإدارة، وسوف تعقد جلسة المزاد بمقر المعهد الثقافي الجمركي بجمارك دمياط.وأوضحت جمارك دمياط شروط دخول المزاد وهي كالآتي:- تقديم صورة الرقم القومى والبطاقة الضريبية.- كراسة الشروط شرط للمعاينة ودخول المزاد.- سداد 100000 ألف جنيه تأمين المزاد.- ثمن كراسة الشروط 200 جنيه مصرى.- حضور المزاد شخصى أو بتوكيل موثق.- يحق للجنة البيع رفع تأمين المزاد أثناء الجلسة.- البيع وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.