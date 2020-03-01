يسرى عبيد يكتب: طعنة السودان وخدعة أمريكا فى سد النهضة

«كل شىء انكشفن وبان».. «لم يعد فى قوس الصبر منزع».. توصيفات دقيقة لما وصلت إليه أزمة سد النهضة.. الولايات المتحدة أصبحت خصمًا فى قضية سد النهضة بعد أن مثلت أنها حكم طوال الفترة الماضية.. استضافت واشنطن العديد من الاجتماعات منذ أواخر العام الماضى بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية وزارة الخزانة الأمريكية ومشاركة البنك الدولى.. تفاءلنا خيرًا وتوقعنا أن تستغل الولايات المتحدة والبنك الدولى نفوذهما على إثيوبيا، نظرًا لأوراق الضغط الكثيرة التى يملكها كل من أمريكا والبنك على إثيوبيا.. فالبنك الدولى يساهم فى مشاريع التنمية فى إثيوبيا ومنها مشروع النهضة، والولايات المتحدة تتمتع بنفوذ قوى على أديس أبابا يسمح لها بفرض أى اتفاق تريده عليها.. بعد مفاوضات أولية تعهدت الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق بحلول ٩ يناير الماضى.. توقعنا أن تكون المشكلة على وشك الحل.. أتى ٩ يناير بعد ثلاث جولات من المفاوضات فى كل من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا ولم يحدث جديد.. ماطلت إثيوبيا وتبعتها السودان للأسف.. وبعد اجتماعات طارئة فى واشنطن تم الإعلان فى بيان رسمى عن التوقيع على الاتفاق النهائى فى نهاية فبراير الماضى.. فجأة أصدرت إثيوبيا بيانًا يقول إنه لم يتم التوصل بعد إلى صيغة نهائية للاتفاق،، وهناك مسائل عالقة ستحتاج وقتًا للحل.. وسارت السودان على خطى إثيوبيا فى هذا التوجه.. إذن أديس أبابا تمارس هوايتها فى كسب الوقت لاستكمال بناء السد.. وهو ما تلعب عليه منذ البداية.. وكان يجب أن تطالب مصر بوقف بناء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق.. ثم فجأة ذهب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى أديس أبابا وأطلق تصريحات نزلت كالصاعقة علينا كمصريين وهو أن مشكلة سد النهضة ستحتاج عدة أشهر حتى يتم التوصل إلى حل.. وهو ما يعنى أن السد سيستكمل ويتم ملء الخزان وتمر الشهور ولم نصل لاتفاق، وهو ما تخطط له إثيوبيا.. هل أمريكا عاجزة عن الضغط على إثيوبيا.. لا أحد يصدق ذلك.. مصر أبرأت ذمتها أمام المجتمع الدولى.. ذهبت إلى واشنطن مع السودان رغم غياب إثيوبيا.. وقعت على الصيغة الأمريكية للاتفاق بالأحرف الأولى.. المفاجأة أن السودان الحاضرة معنا فى واشنطن لم توقع على الاتفاق ومالت إلى الموقف الإثيوبى.. تحدت إثيوبيا الجميع وأصدرت بيانا توضح فيه أنها ستقوم بملء خزان السد بالتوازى مع استكمال باقى الإنشاءات، وهو ما يعنى ضمنيًا نسف كل الاتفاقيات واللقاءات السابقة مع مصر.

الموقف الأمريكى غريب.. إثيوبيا لم تكن لتجرؤ على الانسحاب من المفاوضات من واشنطن وتصدر هذا البيان إلا بمباركة أمريكية، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكى لأديس أبابا، فإثيوبيا ليس لديها الإرادة والقوة لتفعل ذلك.. إذن واشنطن بإيعاز من المحرك الرئيسى والمستفيد الأول لإطالة أمد الأزمة إسرائيل شاركت إثيوبيا فى إضاعة الوقت وتوافقت معهم السودان الجارة الشقيقة العربية لمصر، التى تفاءلنا خيرًا بعد إسقاط نظام حكم الرئيس الإخوانى عمر البشير بأنها ستقف إلى جانب مصر على طول الخط فى هذه الأزمة، ولكن يبدو أن لهث القيادة الحالية فى الخرطوم نحو تطبيع العلاقات مع واشنطن وتل أبيب لرفع العقوبات عنها ومحو اسمها من قوائم الدول الداعمة للإرهاب جعلها تقف فى خندق الأعداء والمتآمرين ضد مصر وتخلع عباءة العروبة والإسلام والجوار وتطعن مصر فى الظهر.

مصر ليست ضعيفة.. جميع الخيارات لديها متاحة وهى قادرة على تفعيلها جميعًا حتى لو استعانت إثيوبيا بكل الأعداء لحمايتها وحماية موقفها.

المياه بالنسبة لنا قضية وجود.. القيادة المصرية لن تفرط فى حقوق المصريين ولن تسمح بأن يتلاعب بمصالحها جار شقيق ولا عدو بعيد.. فمصر أمام العالم استنفدت جميع الخيارات وذهبت إلى كل موائد المفاوضات.. ولن نستأذن أحدًا فى الدفاع عن حق أبدى من حقوقنا وهو نهر النيل.. الذى يجرى منذ ملايين السنين.. لعبة أمريكا وإسرائيل وإثيوبيا فى تهديد أمن مصر المائى لن تفلح.. وسيخسأ الخاسئون.

