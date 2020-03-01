ابتكار مختبر تحاليل محمول في روسيا يكشف «كورونا» خلال ساعة ونصف

تمكن خبراء معهد البيولوجيا الكيميائية بأكاديمية العلوم الروسية في نوفوسيبيرسك، من ابتكار نظام اختبار محمول للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد، حسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم، اليوم الأحد، عن وكالة تاس الروسية.ويعمل المختبر الجديد على تضخيم الحمض النووي متساوي الحرارة على طريقة PCR، ويحتاج لموارد أقل لتحديد فيروس كوروناK وطريقة الكشف الجديدة، تقتضي أخذ عينة من أنف أو جدار البلعوم للكشف عن الفيروس أو نفي وجوده، لتظهر النتيجة خلال ساعة ونصف الساعة.ولا تحتاج هذه الطريقة لأجهزة ومعدات باهظة الثمن، حيث أكدت إدارة المعهد، أنه تم تصميم منظومة الاختبار هذه، خلال أسبوعين ونصف الأسبوع، لكن عملية تسجيلها قد تستغرق 7 أشهر، قبل أن يتسنى استخدامها في المطارات والمعابر الحدودية.