راتب عن إقامة جنازة عسكرية لمبارك: مشهد حضاري ليس غريبًا عن السيسي

وجه الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لإقامة جنازة عسكرية للرئيس الراحل مبارك، مشددًا على ضرورة تسجيل هذه الصورة الحضارية التي تعاملت بها الدولة المصرية لإخراج الجنازة بهذا المشهد.وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور": "باسمي وباسم قناة المحور، اتقدم بتحية إعزاز وشكر، ليس فقط للرئيس السيسي ولكن لأسرته، وللسيدة انتصار السيسي التي قدمت واجب العزاء في مبارك".وواصل أن هذا الأمر ليس مستغربًا عن الرئيس السيسي ابن الجمالية، فهو رجل من داخله إنسان رائع جدًا، وكل من يحتك به عن قرب يتأثر بإنسانيته.وتابع راتب، أنه عندما تعرض لوعكة صحية كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أزمة مرضه بنفسه.