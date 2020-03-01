فريدة سيف النصر عن حالتها الصحية: «لا أعرف سبب الورم»

تحدث الفنانة فريدة سيف النصر، عن حالتها الصحية وحالة ورم وجهها والذي كشفت عنه من خلال فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وهي تبكي.وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية DMC: "بقيت شبه متعودة أول أما أعمل عمل يكون جيد أن يحدث لي شيء ولكن الحمد لله".وأضافت: "أسير على حديث قدسي وهو (عبدي إن رضيت بقدري.. أعطيتك على قدري)، ولكن أنا بعمل كل جهدي وبكل ضمير وربنا يكرم بحب الناس وكل مرة يحدث لي شيء".وتابعت: "خضعت لبعض الفحوصات والغريب أنه لا يوجد سبب يستدعي كل هذا الورم، وانا الحمد لله أتحرك وأسير على قدمي، ولكن وجهي هو أكل عيشي، وبأخذ أدوية كثيرة جدًا، واعتذر للناس عن المنظر ولكني لا أخفي شيئًا عن جمهوري حتى لو بطبخ".واستطردت: "استعجب جدًا لما يحدث لي حيث إنني للمرة الأولى أقدم عملين (الفتوة، وولاد إمبابة)، وكل مرة بقدم عمل واقعد سنتين تلاتة فالحمد لله".