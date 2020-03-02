حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 2 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الدلو ليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020، كالتالي:مهنيًا: تزداد الحاجة إلى الرغبة في إنشاء معارف جديدة، والرغبة في التفاهم المتبادل، وتكون قدرتك على اتخاذ قرارات كبيرة ولا تتأثر بسبب شكوك الآخرين وترددهم.عاطفيًا: قد تتحمل طبعًا سيئًا لحبيب لك أو زوج أو مقرب، وربما تعود وجوه وعلاقات قديمة إلى الظهور مجددًا في حياتك، أو تقطع الصلات مع أحد الأصدقاء.صحيًا: لا تتذرع ببرودة الطقس كي لا تنفذ تعليمات الطبيب المتعلقة بالمشي والهرولة الخفيفة يوميًا للتخلص من الوزن الزائد.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.