حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 2 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الجدي ليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020 كالتالي:





مهنيًا: تعرف بعض الانفراجات والتغيّرات جو مريح ومطمئن يساعدك على التفاهم مع الآخرين والتوصل الى نتائج ترضي الطرفين.





عاطفيًا: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات، أنت متواضع، ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك.





صحيًا: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حالة من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح.



