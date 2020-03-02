حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 2 مارس 2020
الإثنين 02/مارس/2020 - 01:23 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الجدي ليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020 كالتالي:
مهنيًا: تعرف بعض الانفراجات والتغيّرات جو مريح ومطمئن يساعدك على التفاهم مع الآخرين والتوصل الى نتائج ترضي الطرفين.
عاطفيًا: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات، أنت متواضع، ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك.
صحيًا: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حالة من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.