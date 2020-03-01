حسن راتب: والدي كان قيادي إخواني وأوصاني بعدم الانضمام للجماعة

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن والده كان قيادة كبيرة فى جماعة الإخوان، إلا أنه لو يوصيه بشيء في حياته إلا بالابتعاد عن الإخوان وعدم الانضمام لهم.وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن والده كان يرى أن جماعة الإخوان انتهت بموت التلمساني، وأن الجماعة أصبحت تطلب المناصب والدنيا.وأكد راتب، أن محمد مرسى العياط وقت حكمه طلب منه التعاون مع الجماعة، ولكنه اعتذر له "بمنتهى الأدب واللياقة".