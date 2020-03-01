«أوراق قطر» يكشف: 71 مليون يورو ضُخت في أوروبا لخدمة الإخوان

قال جورج مالبورنو، الصحفي الفرنسي ومؤلف كتاب "أوراق قطر"، إن جماعة الإخوان لا تعتمد على عدد المساجد في فرنسا لأن تأثيرهم كبير مثل الحزب الشيوعي في فترة الستينات، وهم يختارون أعضائهم بشكل انتقائي وهو ما يجعل حزبهم في فرنسا قليل مقابل أكثرية متعاطفة معهم.جاء ذلك خلال فيديو مسجل عرضته الإعلامية أماني الخياط ببرنامج "الكبسولة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" حيث أكدت الخياط أن كتاب "أوراق قطر" يرصد بالوثائق الأموال القطرية التى بلغت 71 مليون يورو التي تم ضخها إلى أوروبا عام 2014 لخدمة التنظيم الدولي للإرهاب وتمويل 118 مشروعًا مختلفًا للهيمنة على التجمعات الإسلامية في أوروبا.