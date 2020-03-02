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الإثنين 02 مارس 2020 الموافق 07 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 2 مارس 2020

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:34 ص
برج العذراء
برج العذراء
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج العذراء ليوم الإثنين الموافق 2 مارس 2020، والتي جاءت على النحو التالي:

مهنيًا: عارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعًا بها، العشوائية لن تكون في مصلحتك.

عاطفيًا: دعوة من الشريك للخروج معًا في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، أو قوما برحلة سفر.

صحيًا: كما تبذل في العمل جهدًا لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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