حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 2 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعاتها لبرج الأسد في يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2020 كالتالي:مهنيًا: تمر باختبار جديد يتعلق بصراع على مركز في العمل، وقد تجد نفسك امام استحقاق مهم، تمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتك.عاطفيًا: تذهب في أحلامك العاطفية بعيدًا، وقد تعود إلى الوراء لكي تتذكر ما كان، وتحدث تصحيحات في أخطاء ارتكبتها.صحيًا: تمالك أعصابك تجاه الضغوط في العمل، قد تواجه لاحقًا ظروفًا أصعب وأكثر تعقيدًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.