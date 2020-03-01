سوريا تغلق المجال الجوي فوق إدلب بسبب تفاقم الوضع

أكد مسؤول عسكري روسي، اليوم الأحد، أن الحكومة السورية لجأت إلى إغلاق المجال الجوي فوق إدلب بشكل اضطراري بسبب تفاقم الوضع بشكل حاد في المحافظة، وفقا لفضائية سكاي نيوز العربية.فيما حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تركيا، مؤكدة أنها لا يمكن أن تضمن سلامة الطائرات التركية في سوريا بعد الآن.وقال رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا، اليوم، إن موسكو لم تعد قادرة على ضمان سلامة الطائرات التركية في سوريا، بعدما أغلقت الحكومة السورية المجال الجوي في إدلب.وأعلنت سوريا في وقت سابق اليوم عن أنها ستتعامل مع أي طائرة تحلق في المجال الجوي فوق شمال غربي البلاد، كهدف معاد.