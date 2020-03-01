حسن راتب: غياب المعارضة في برلمان 2010 من أسباب سقوط النظام

قال الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، إن الكثير من الشباب كانوا يتدربون فىي الخارج داخل منظمات مناوئة ومعارضة مثل هيومين رايتس ووتش.وأضاف راتب خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الأجهزة كانت قد رصدت بعض الشباب بعد عودتهم من النرويج ودول خارجية تخطط لهدم الأنظمة عبر حرب اللا عنف.وأشار راتب إلى أنه في 2010 لم يكن هناك معارض واحد داخل البرلمان، وهو ما تسبب أيضًا في سقوط الدولة، موضحًا أنه لم يكن قريبًا من نظام مبارك ولا من لجنة السياسات ولذلك كان له نبرة معارضة.وأكد أن من كان يحرك الحياة السياسية حينها كانوا من عديمي الخبرة، وكانوا يبحثون على مصالحهم الشخصية.